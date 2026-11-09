UniCredit Aktie
|81,09EUR
|4,17EUR
|5,42%
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
UniCredit Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unicredit nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Overweight" belassen. Dank höherer Erträge habe die italienische Großbank stark abgeschnitten, schrieb Delphine Lee in ihrer ersten Reaktion am Montag. Derweil seien die Aktien nach wie vor moderat bewertet, und im Branchenvergleich wiesen sie eine der höchsten Rentabilitätsraten sowie eine attraktive Gesamtrendite auf./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 06:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 06:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
94,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
80,99 €
|
Abst. Kursziel*:
16,06%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
81,09 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,92%
|
Analyst Name::
Delphine Lee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
|
11:22
|ROUNDUP 2: Unicredit will bei Commerzbank schnell das Kommando übernehmen (dpa-AFX)
|
09:28
|Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Start freundlich (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
08:51
|Bank Austria in den ersten neun Monaten mit über 1 Mrd. Euro Gewinn (APA)
|
06.11.26
|Börse Europa: STOXX 50 schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
06.11.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
06.11.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
06.11.26
|Börse Europa: STOXX 50 mittags mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu UniCredit S.p.A.
|11:12
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|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:12
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:24
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:24
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:12
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|UniCredit S.p.A.
|81,09
|5,42%
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|GEA Buy
|UBS AG
|11:24
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|RBC Capital Markets
|11:23
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:22
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|11:16
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|11:15
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|11:12
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:11
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:11
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|11:10
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|11:09
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|10:55
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:54
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:54
|International Consolidated Airlines Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:53
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:52
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:50
|SCHOTT Pharma Neutral
|UBS AG
|10:48
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10:31
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|10:24
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:38
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:30
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:05
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|08:44
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:24
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:13
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|08:13
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08:12
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|08:08
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:56
|Fresenius Medical Care Underweight
|Barclays Capital
|07:39
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|07:36
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|07:35
|E.ON Equal-weight
|Morgan Stanley
|07:32
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:14
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:50
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:48
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:10
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:08
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.