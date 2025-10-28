HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|
28.10.2025 12:30:39
Laserwaffe gegen Drohnen: System soll 2029 einsatzfähig sein
DÜSSELDORF/MEPPEN (dpa-AFX) - Die Marktreife eines Hochenergie-Laserwaffensystems für die Marine rückt nach Angaben des beteiligten Rüstungsunternehmens Rheinmetall näher. Ein einsatzfähiges System könne ab 2029 verfügbar sein, teilte die Firma in Düsseldorf mit. Es könne eine kostengünstige und leistungsstarke Ergänzung zu konventionellen Lenkflugkörpern bieten.
Das von den Rüstungsunternehmen MBDA und Rheinmetall gemeinsam entwickelte Lasersystem soll unter anderem Drohnen, Schnellboote und Lenkflugkörper bekämpfen können. Laut Rheinmetall kann es in Zukunft auch leistungsfähiger ausgestattet werden, um gegen Überschall-Lenkflugkörper, Raketen sowie Mörser- und Artilleriegranaten eingesetzt zu werden.
Hochenergie-Laser konnte in Tests Drohnen zerstören
Einen "Demonstrator" genannten Prototypen des Systems gibt es bereits seit mehreren Jahren. 2022/23 war die in einem Container installierte Waffe an Bord der Fregatte Sachsen getestet worden. Im August 2022 waren dabei erstmals anfliegende Drohnen zerstört worden.
Der Prototyp wurde nun für weitere Tests in das Laserkompetenzzentrum der Wehrtechnischen Dienststelle für Waffen und Munition (WTD 91) nach Meppen gebracht. Laut Rheinmetall kann der Lasercontainer dort auch zur weiteren Erprobung landgestützter Drohnenabwehr genutzt werden./tob/DP/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RENKmehr Nachrichten
|
29.10.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
24.10.25
|MDAX-Handel aktuell: So bewegt sich der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
24.10.25
|Verluste in Frankfurt: MDAX fällt am Freitagmittag zurück (finanzen.at)
|
23.10.25
|Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK uneinheitlich: Doch kein Trump-Putin-Treffen in Budapest (finanzen.at)
|
23.10.25
|Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
23.10.25
|AKTIE IM FOKUS: Renk schwach - durchwachsene Aussagen (dpa-AFX)
|
23.10.25
|MDAX-Handel aktuell: So steht der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
23.10.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu RENKmehr Analysen
|29.10.25
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.25
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.25
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.09.25
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|15.05.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|05.05.25
|RENK Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.03.25
|RENK Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|HENSOLDT
|91,10
|-2,88%
|RENK
|64,86
|-0,93%
|Rheinmetall AG
|1 699,50
|-1,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.