LEG Immobilien Aktie
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
|Optimismus
|
07.08.2025 10:31:41
LEG Immobilien-Aktie profitiert: LEG Immobilien erwartet höhere operative Marge und hebt Gewinnprognose an
Im zweiten Quartal steigerte LEG den Gewinn operativ und schrieb unter dem Strich wieder schwarze Zahlen, er profitierte dabei von moderat höheren Mieteinnahmen und sich weiter stabilisierenden Bewertungen des Immobilienportfolios
Im Zeitraum April bis Juni steigerte das Düsseldorfer Immobilienunternehmen laut Mitteilung den bereinigten operativen Gewinn FFO (AFFO) auf 64,3 Millionen Euro von 61,1 Millionen im Vorjahr.
Je Aktie betrug der AFFO 0,86 Euro nach 0,82 Euro im Vorjahreszeitraum.
Die Nettokaltmiete stieg um 7 Prozent auf 228 Millionen Euro.
Nach Steuern verdiente LEG 204,9 Millionen Euro verglichen mit einen Verlust von 143 Millionen Euro ein Jahr zuvor.
Im XETRA-Handel am Donnerstag steigt die LEG Immobilien-Aktie zeitweise um 1,96 Prozent auf 72,75 Euro.
Von Ulrike Dauer
DOW JONES
