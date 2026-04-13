Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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13.04.2026 18:54:00
Lufthansa: Flugbegleiter der Lufthansa kündigen Streik an
Bei den Auseinandersetzungen bei Lufthansa ist kein Ende in Sicht: Nachdem die Piloten zwei Tage gestreikt haben, wollen auch die Flugbegleiter erneut die Arbeit nieder legen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Nachrichten zu Lufthansa AG
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13.04.26
|Lufthansa-Streik: »Der Streik trifft die Lufthansa. Aber er trifft die Piloten am Ende noch mehr« (Spiegel Online)
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13.04.26
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13.04.26
|ROUNDUP 2: Streiks bei Lufthansa eskalieren - Zwei weitere Tage (dpa-AFX)
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13.04.26
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Analysen zu Lufthansa AG
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|13.04.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|01.04.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|27.03.26
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|20.03.26
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|Lufthansa Underweight
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