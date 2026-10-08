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WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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Ausgesetzt 08.10.2026 20:20:00

Lufthansa-Aktie im Blick: Riad-Flüge vorerst gestrichen

Lufthansa-Aktie im Blick: Riad-Flüge vorerst gestrichen

Die Lufthansa Group setzt ihre Flüge in die saudi-arabische Hauptstadt Riad bis einschließlich 16. Oktober aus.

Die Airlines der Lufthansa Group setzen ihre Flüge in die saudi-arabische Hauptstadt Riad vorübergehend aus. Die Verbindungen würden bis einschließlich 16. Oktober gestrichen, teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. Hintergrund seien die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten.

Huthi reklamieren Angriff auf Flughafen

Die Huthi-Miliz hatte erneut einen Angriff auf den Flughafen King Chalid in Riad für sich reklamiert. Nach Angaben ihres Militärsprechers Jahja Sari feuerte die Miliz eine ballistische Rakete auf den Flughafen ab. Saudi-Arabien teilte mit, mehrere Geschosse seien abgefangen worden. Augenzeugen berichteten von vier aufeinanderfolgenden Explosionen in Riad.

Aus saudischen Flughafenkreisen hieß es, es seien Trümmer abgefangener Raketen auf ein Terminalgebäude des Flughafens gefallen. Die vom Iran unterstützten Huthi warnten zudem davor, dass alle Ölanlagen in Saudi-Arabien Ziele ihrer Angriffe werden könnten, und riefen Fluggesellschaften erneut dazu auf, Flüge nach Saudi-Arabien einzustellen./lig/DP/he

BERLIN (dpa-AFX)

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