Lufthansa-Leistungen demnächst voll über Amadeus-System buchbar - Lufthansa und OMV bauen Kooperation aus - Aktien unterschiedlich

Die beiden Unternehmen unterzeichneten eine Vertriebsvereinbarung zur Übertragung im Datenstandard NDC, wie sie am Dienstag gemeinsam in Frankfurt mitteilten. Damit wird nicht nur das Buchen von Tickets von Austrian Airlines, Brussels Airlines, Lufthansa , SWISS, Air Dolomiti und Eurowings Discover in den verschiedenen Klassen, sondern auch sämtlicher Zusatzleistungen zu Echtzeit-Preisen im Reisebüro möglich.

Lufthansa hat mit dem Vertrag auch die letzte der drei globalen Vertriebsplattformen in das NDC-System eingebunden. Amadeus IT hatte sich vor Jahren gegen die vom Airline-Verband IATA vorangetriebene Technologie gestellt und damit einen Konflikt mit dem Lufthansa-Konzern riskiert. Nun werden ab dem vierten Quartal in ausgewählten europäischen Märkten Lufthansas NDC-Inhalte in die Amadeus Travel Plattform integriert. Der deutsche Markt soll Anfang 2023 folgen. Amadeus hat bereits zuvor NDC-Abkommen mit anderen Airlines abgeschlossen.

Lufthansa und OMV bauen Kooperation zu nachhaltigen Flugkraftstoffen aus

Lufthansa und der österreichische Energie- und Chemiekonzern OMV bauen ihre Partnerschaft bei nachhaltigen Flugkraftstoffen aus. Wie beide Unternehmen mitteilten, haben sie eine Absichtserklärung (MoU) über die Lieferung von mehr als 800.000 Tonnen nachhaltigem Flugkraftstoff (Sustainable Aviation Fuel, SAF) für den Zeitraum 2023 bis 2030 unterzeichnet.

Die Konzerne planen, ihre bestehende Partnerschaft auszubauen und diese um neue Standorte für die SAF-Produktion und -Abnahme sowie um neue Technologien zu erweitern. OMV liefert bereits seit März 2022 am Flughafen Wien SAF an die Lufthansa-Group-Fluggesellschaft Austrian Airlines.

Mit dem Ausbau der Kooperation will Lufthansa Verfügbarkeit, Markthochlauf und Einsatz von SAF als wesentliche Elemente für eine CO2 -neutrale Zukunft der Luftfahrt vorantreiben. Für OMV ist die geplante SAF-Lieferpartnerschaft laut Mitteilung ein weiterer Schritt zur Reduzierung der CO2-Intensität des Produktportfolios und zur Bereitstellung von Lösungen für die nachhaltige Entwicklung der Luftfahrtindustrie.

Auf XETRA gewinnt die Lufthansa-Aktie am Montag zeitweise 0,26 Prozent auf 6,44 Euro. Währenddessen verlieren die OMV-Aktien 2,21 Prozent auf 41,68 Euro.

