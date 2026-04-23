Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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23.04.2026 14:08:05
Lululemon names former Nike executive O’Neill its next CEO
The new CEO must now drive growth as the company loses its grip on the athleisure marketWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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