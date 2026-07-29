Nike Aktie

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WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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29.07.2026 13:36:12

Nike Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nike von 72 auf 68 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Sportartikelhersteller unternehme einen entschlossenen Schritt, um seinen Vertrieb in China neu zu gestalten, schrieb Aneesha Sherman in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. So stellten die Amerikaner den von Partnern betriebenen Online-Verkauf vollständig ein, um die Qualität zu verbessern und mehr Ware zum Normalpreis aus dem regulären Sortiment verkaufen zu können. Dies beeinträchtige zwar das Wachstum, sollte aber die Profitabilität erhöhen./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 21:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 04:01 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nike Inc. Outperform
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 68,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 43,05 		Abst. Kursziel*:
57,96%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 43,05 		Abst. Kursziel aktuell:
57,96%
Analyst Name::
Aneesha Sherman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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