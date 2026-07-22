Nike Aktie
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WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
Nike Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike auf "Neutral" mit einem Kursziel von 48 US-Dollar belassen. Jay Sole sprach in seinem Kommentar vom Mittwoch von einem möglichen Wandel in der Jugendkultur, da Sammlerstücke an Bedeutung gewännen. Dies sei ein weiteres Problem, über das am Markt noch nicht gesprochen werde. Falls sich die Aufmerksamkeit von Sneakers abwende, könnte dies für Nike zum Thema werden. Verliere der Konzern diese Zielgruppe, könnte es deutlich schwieriger werden, eine Trendwende herbeizuführen./rob/ajx/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 03:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 48,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 41,77
|
Abst. Kursziel*:
14,92%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 41,95
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,42%
|
Analyst Name::
Jay Sole
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nike Inc.
|
16:04
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Nike auf 'Outperform' - Ziel 72 Dollar (dpa-AFX)
|
16:01
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
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06:16
|Nike to reduce online distribution channels in China sales overhaul (Financial Times)
|
20.07.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schwächer (finanzen.at)
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20.07.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones beginnt die Montagssitzung im Minus (finanzen.at)
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17.07.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.07.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
|
16.07.26
|Schwacher Handel in New York: Das macht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Nike Inc.
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|02.07.26
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|Nike Neutral
|UBS AG
|14:53
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|03.07.26
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.07.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|14:53
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.07.26
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|16:30
|Nike Neutral
|UBS AG
|03.07.26
|Nike Hold
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|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.26
|Nike Neutral
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Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
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Aktuelle Aktienanalysen
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