LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Anleger in Frankfurt schicken den LUS-DAX am Donnerstagmorgen erneut ins Plus.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,43 Prozent höher bei 18 734,00 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Donnerstag bei 18 659,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 739,00 Punkten erreichte.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 23.04.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 18 179,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.02.2024, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 17 404,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.05.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 16 080,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 11,88 Prozent aufwärts. Bei 18 888,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,00 Punkten.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 1,47 Prozent auf 38,27 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,09 Prozent auf 98,42 EUR), SAP SE (+ 1,03 Prozent auf 181,16 EUR), Siemens Energy (+ 1,00 Prozent auf 24,18 EUR) und Rheinmetall (+ 0,98 Prozent auf 527,40 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil EON SE (-1,08 Prozent auf 12,41 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-0,62 Prozent auf 28,81 EUR), Deutsche Telekom (-0,59 Prozent auf 21,98 EUR), Continental (-0,39 Prozent auf 61,08 EUR) und RWE (-0,32 Prozent auf 34,60 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 497 061 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 210,100 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 7,75 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

