LUS-DAX aktuell: So performt der LUS-DAX aktuell

Derzeit zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Am Dienstag notiert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0,57 Prozent fester bei 18 310,50 Punkten.

Bei 18 200,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 310,50 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, wurde der LUS-DAX mit 18 181,00 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 07.02.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 16 943,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 15 973,00 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,36 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 18 633,00 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,00 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 10,86 Prozent auf 35,72 EUR), Zalando (+ 5,48 Prozent auf 25,78 EUR), Deutsche Bank (+ 2,40 Prozent auf 15,98 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,20 Prozent auf 28,82 EUR) und Commerzbank (+ 1,88 Prozent auf 14,11 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Siemens Healthineers (-4,08 Prozent auf 50,32 EUR), Hannover Rück (-2,49 Prozent auf 227,00 EUR), Heidelberg Materials (-2,22 Prozent auf 95,28 EUR), adidas (-1,47 Prozent auf 221,80 EUR) und Rheinmetall (-0,63 Prozent auf 541,20 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 7 559 524 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 199,269 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 2,98 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,72 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

