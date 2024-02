LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den LUS-DAX auch heute aufwärts.

Um 09:26 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,10 Prozent fester bei 17 411,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 17 375,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 419,00 Zählern.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 26.01.2024, wurde der LUS-DAX mit 16 933,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 16 028,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 24.02.2023, bei 15 234,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,98 Prozent nach oben. Bei 17 440,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,00 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 1,78 Prozent auf 417,60 EUR), BASF (+ 0,94 Prozent auf 47,04 EUR), Fresenius SE (+ 0,86 Prozent auf 25,89 EUR), Allianz (+ 0,57 Prozent auf 247,90 EUR) und Daimler Truck (+ 0,41 Prozent auf 36,82 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Infineon (-1,00 Prozent auf 32,77 EUR), Continental (-0,89 Prozent auf 73,70 EUR), Commerzbank (-0,89 Prozent auf 10,63 EUR), Covestro (-0,86 Prozent auf 49,57 EUR) und RWE (-0,68 Prozent auf 30,76 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 341 165 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 198,615 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,99 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,16 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

