DAX 40-Papier Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Infineon-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 29,37 EUR wert. Bei einem Infineon-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,405 Infineon-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 31.10.2025 auf 34,32 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 116,85 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16,85 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Infineon belief sich jüngst auf 44,59 Mrd. Euro. Der Infineon-Börsengang fand am 13.03.2000 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des Infineon-Papiers bei 70,20 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at