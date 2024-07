MÄRKTE ASIEN/Mehrheitliche Abgaben - Hongkong stabilisiert

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Überwiegend mit Abgaben haben sich zur Wochenmitte die ostasiatischen Börsen gezeigt. Zunächst hatten noch die erneut positiven Vorgaben der Wall Street gestützt, doch drehten die Indizes im Verlauf in negatives Terrain. Dort hatten Dow-Jones-Index und der S&P-500 wiederum neue Rekordstände markiert. Doch die am Vortag veröffentlichten US-Konjunkturdaten bremsten die zuletzt gestiegenen Zinssenkungshoffnungen wieder etwas ein. Einzig in Sydney ging es deutlicher nach oben.

Dazu kamen laut Marktteilnehmern Aussagen zur Wirtschaftspolitik von US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump . Dieser will hohe Zölle auf Importe aus China einführen, aber auch Zölle auf alle anderen Importe. "Laut Trump sollen die Unternehmen direkt in den USA investieren und dort Arbeitsplätze schaffen, das ist klar America first", so ein Marktteilnehmer.

Der Schanghai-Composite reduzierte sich um 0,5 Prozent, während sich der Hang-Seng-Index nach den jüngsten deutlichen Verlusten stabilisierte und im späten Handel um 0,2 Prozent stieg. Im Mittelpunkt standen hier auch weiter die herrschenden Konjunktursorgen. Das langsamere BIP-Wachstum in China im zweiten Quartal deutet laut Analysten darauf hin, dass weitere politische Unterstützungsmaßnahmen auf der Nachfrageseite erforderlich sind.

Der Nikkei-225 in Tokio gab zwischenzeitliche Gewinne wieder ab und schloss mit einem Minus von 0,4 Prozent. Während es für Aktien aus dem Maschinenbau-Sektor deutlicher aufwärts ging, gaben Elektronik-Werte nach. Hier wurde auf die Abgaben von Technologe-Schwergewicht Nvidia in den USA am Vortag verwiesen. Die Titel von Kawasaki Heavy Industries gewannen 10 Prozent und Komatsu erhöhten sich um 3,7 Prozent. Dagegen fielen die Aktien von Tokyo Electron um 7,5 Prozent und Lasertec büßten 5,0 Prozent ein. Insgesamt hätten dem Markt aber die Impulse gefehlt, so ein Beobachter. Diese könnten von der in der kommenden Woche beginnenden Berichtssaison ausgehen.

Auch in Seoul gehörten Halbleiter- und Elektronik-Werte zu den Verlierern. Dies drückte den Kospi 0,8 Prozent ins Minus. Die Papiere von Indexschwergewicht Samsung Electronics verloren 1,1 Prozent, die Titel von SK Hynix fielen um 5,4 Prozent. Dagegen stiegen SK Innovation um 5,7 Prozent, da der Vorstand des Unternehmens eine mögliche Fusion mit einem profitablen Schwesterunternehmen erörtert, um einen neuen Energieriesen in dem Land zu schaffen.

Sydney legt gegen den Trend zu

In Sydney ging es für den S&P/ASX 200 dagegen um 0,7 Prozent nach oben, der Index entfernte sich damit weiter von der 8.000er Marke, die am Montag erstmals überschritten wurde. Alle elf Sektoren schlossen im grünen Bereich. Angeführt wurden die Gewinne von den Immobilienwerten, gefolgt von den Technologiepapieren.

Die Aktien von BHP reduzierten sich um 0,9 Prozent. Der Bergbaukonzern hat die Prognosen der Citi für das vierte Quartal in allen wichtigen Geschäftsbereichen übertroffen. Die Produktionsprognose für das Gesamtjahr 2025 entspricht weitgehend den Erwartungen, so die Analysten.

Die Aktien von Rio Tinto fielen nach zwischenzeitlichen Gewinnen um weitere 0,3 Prozent, nachdem es bereits am Vortag kräftig abwärts gegangen war. Der Rohstoff-Konzern hat laut Citigroup im zweiten Quartal weniger Eisenerz verkauft als erwartet. Ansonsten seien die Produktionskennziffern durchwachsen ausgefallen. Dass Rio Tinto die erforderlichen Genehmigungen für eine riesige Eisenerzmine in Afrika erhielt, stützte nicht.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.057,90 +0,7% +6,2% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 41.097,69 -0,4% +23,1% 08:00

Kospi (Seoul) 2.843,29 -0,8% +7,1% 08:00

Schanghai-Comp. 2.962,86 -0,5% -0,4% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.759,92 +0,2% +7,2% 10:00

Taiex (Taiwan) 23.769,82 -0,9% +32,6% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.485,79 -0,1% +7,9% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.635,57 +0,6% +11,3% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:30 % YTD

EUR/USD 1,0906 +0,1% 1,0900 1,0896 -1,3%

EUR/JPY 171,79 -0,5% 172,58 172,68 +10,4%

EUR/GBP 0,8393 -0,1% 0,8402 0,8405 -3,3%

GBP/USD 1,2993 +0,2% 1,2973 1,2965 +2,1%

USD/JPY 157,53 -0,5% 158,34 158,46 +11,8%

USD/KRW 1.381,20 -0,1% 1.382,16 1.384,42 +6,4%

USD/CNY 7,1336 -0,1% 7,1386 7,1380 +0,5%

USD/CNH 7,2838 -0,1% 7,2887 7,2804 +2,0%

USD/HKD 7,8066 -0,0% 7,8076 7,8048 -0,0%

AUD/USD 0,6735 +0,0% 0,6733 0,6744 -1,1%

NZD/USD 0,6072 +0,4% 0,6050 0,6058 -3,9%

Bitcoin

BTC/USD 65.531,21 +1,5% 64.570,54 62.996,38 +50,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,83 80,76 +0,1% +0,07 +12,8%

Brent/ICE 83,68 83,73 -0,1% -0,05 +10,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.467,13 2.468,85 -0,1% -1,73 +19,6%

Silber (Spot) 30,80 31,28 -1,5% -0,48 +29,5%

Platin (Spot) 1.003,13 1.002,00 +0,1% +1,13 +1,1%

Kupfer-Future 4,43 4,44 -0,1% -0,01 +12,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

