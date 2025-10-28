MÄRKTE EUROPA/Leichter - Berichtssaison setzt Akzente

DOW JONES--Europas Börsen sind am Dienstag mit Abgaben gestartet. Die Anleger dürften sich zurückhalten und zunächst den Verlauf des Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping am Donnerstag abwarten, heißt es. Hochrangige Vertreter beider Staaten hatten im Vorfeld positive Töne angeschlagen, die auf eine Lösung im US-chinesischen Handelsstreit hindeuten. Die Aussicht darauf hatte zuletzt vor allem die Kurse an der Wall Street und in Asien angetrieben. Im Handel wird das negative Überraschungspotenzial als hoch eingestuft.

Zunächst steht aber die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am Mittwochabend im Fokus. Eine Senkung der Leitzinsen um 25 Basispunkte gilt als ausgemacht. Spannender dürfte daher der geldpolitische Ausblick werden. Am Dienstag setzt vor allem eine Flut von Unternehmenszahlen Akzente.

Der DAX verliert 0,4 Prozent auf 24.220 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,3 Prozent auf 5.693 Punkte nach unten. Der Euro zeigt sich mit 1,1660 Dollar etwas befestigt, am Anleihemarkt ist es ruhig. Bei Gold setzt sich die jüngste Korrektur fort - das Edelmetall geht bei 3.908 Dollar je Feinunze um. Um rund 2 Prozent nach unten geht es auch für Öl .

Die Deutsche Börse (-0,3%) hat nachbörslich bessere Drittquartalszahlen vorgelegt. Die Umsätze lagen laut RBC 1 Prozent über der Prognose, gestützt von einem besseren Treasury-Ergebnis in den Bereichen Trading & Clearing und Securities Services. Das um 4 Prozent bessere EBITDA sei auf die unter den Erwartungen ausgefallenen Kosten zurückzuführen, heißt es. Die Sparte Investment Management Solutions (IMS) habe die Prognose um 1 Prozent verfehlt, Software Solutions sei aber wie erwartet gewachsen.

Suss Microtec brechen nach erneuter Prognosesenkung ein

Suss Microtec brechen nach einer erneuten Senkung der Margenprognose um 20,7 Prozent ein. Die vorläufige Bruttomarge für das dritte Quartal liegt mit 33,1 Prozent weit unter der Markterwartung von 38,1 Prozent. Wesentlichen Gründe für die enttäuschende Margenentwicklung waren laut Suss Microtec ein ungünstiger Produkt- und Kundenmix und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem neuen Produktionsstandort in Zhubei.

Die Drittquartalszahlen von Siltronic haben die Erwartungen verfehlt. Umsätze sowie EBITDA liegen 3 Prozent unter den Schätzungen, so die Citigroup, was unter anderem auf Gegenwind auf der Währungsseite, bei der Preisentwicklung sowie höhere Investitionskosten zurückzuführen sei. Dennoch gewinnt die Aktie 2,8 Prozent. Positiv wird gewertet, dass das Unternehmen die Prognose für das laufende Jahr bestätigt hat.

Symrise (-4,2%) kappt nach schwachem Umsatzwachstum im dritten Quartal die Erwartungen für 2025 erneut. Der Duftstoff- und Aromenhersteller rechnet nunmehr noch mit rund 2,3 bis 3,3 Prozent organischem Wachstum im laufenden Jahr, wie er mitteilte. Ende Juli hatte Symrise die Wachstumserwartung auf vergleichbarer Basis bereits auf 3 bis 5 Prozent gesenkt.

Hypoport (-6,1%) hat die Prognosen für Umsatz und Rohertrag für das Gesamtjahr 2025 gesenkt. Als Grund nennt der Finanzdienstleister das im Jahresverlauf zunehmend schwächere Geschäft der Starpool Finanz GmbH, ein Joint Venture mit der Deutschen Bank. Für das Gesamtjahr 2025 rechnet Hypoport nun mit einem Umsatz von mindestens 600 statt 640 Millionen Euro. Beim Rohertrag schätzt die Gesellschaft nun mindestens 260 statt 270 Millionen Euro.

Dagegen hat der Windanlagenhersteller Nordex angesichts einer starken operativen Umsetzung in den beiden Geschäftsbereichen Projekte und Service die Prognose für die operative Gewinnmarge 2025 erhöht. Nordex sieht die EBITDA-Marge nun im Bereich von 7,5 bis 8,5 satt 5 bis 7 Prozent. Die Schätzungen für Umsatz und Investitionen wurden bekräftigt. Jefferies spricht von einer "Blowout Guidance". Nordex gewinnen 6,1 Prozent.

HSBC (+2,6%) hat bessere Drittquartalszahlen vorgelegt. Laut JP Morgan hat die Bank die Erwartungen bei Einnahmen und Vorsteuergewinn um 5 bzw 9 Prozent geschlagen. Dies sei vor allem die Folge höherer Nettozinseinnahmen sowie höherer Gebühreneinnahmen, insbesondere im Bereich Wealth Management. BNP geben dagegen an der Pariser Börse nach Zahlen um 2,6 Prozent nach.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.692,98 -0,3% -18,08 +15,9%

Stoxx-50 4.784,24 -0,3% -16,21 +11,0%

DAX 24.219,94 -0,4% -88,84 +21,8%

MDAX 30.063,22 -0,3% -77,66 +18,4%

TecDAX 3.725,95 -0,1% -4,16 +9,1%

SDAX 17.086,13 -1,3% -224,82 +26,7%

CAC 8.218,21 -0,3% -20,97 +11,4%

SMI 12.407,88 -1,0% -119,71 +8,3%

ATX 4.679,00 -0,1% -3,14 +27,4%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 19:09 % YTD

EUR/USD 1,1660 +0,1% 1,1650 1,1636 +12,3%

EUR/JPY 177,15 -0,5% 177,96 178,08 +9,3%

EUR/CHF 0,9255 -0,1% 0,9260 0,9263 -1,3%

EUR/GBP 0,8763 +0,3% 0,8733 0,8726 +5,5%

USD/JPY 151,93 -0,5% 152,75 153,05 -2,7%

GBP/USD 1,3307 -0,2% 1,3339 1,3334 +6,5%

USD/CNY 7,0847 -0,0% 7,0869 7,0859 -1,5%

USD/CNH 7,0994 -0,1% 7,1087 7,1085 -3,0%

AUS/USD 0,6546 -0,2% 0,6559 0,6555 +5,6%

Bitcoin/USD 114.412,85 +0,3% 114.089,70 115.746,20 +21,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,17 61,31 -1,9% -1,14 -14,1%

Brent/ICE 64,36 65,62 -1,9% -1,26 -12,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.908,26 3.990,07 -2,1% -81,82 +55,4%

Silber 45,79 46,89 -2,4% -1,11 +67,8%

Platin 1.320,88 1.364,79 -3,2% -43,91 +58,1%

Kupfer 5,09 5,17 -1,5% -0,08 +23,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

