LANXESS Aktie

15,83EUR -0,13EUR -0,81%
LANXESS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

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18.06.2026 07:03:22

LANXESS Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Lanxess von 16 auf 14 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Dem Chemiekonzern sollte im zweiten Quartal die Entwicklung der Preise geholfen haben, schrieb Marcus Dunford-Castro in seinem Ausblick vom Mittwochabend. Das operative Ergebnis (Ebitda) sollte indes wegen der schwachen Nachfrage im Jahresvergleich um zwei Prozent gesunken sein. Für das zweite Halbjahr ist er zudem für die Nachfrage pessimistischer als der Marktkonsens. Kurzfristig seien nur wenig Kurstreiber in Sicht./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 11:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS AG Underperform
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
16,10 € 		Abst. Kursziel*:
-13,04%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
15,83 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,56%
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu LANXESS AG

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Rentable LANXESS-Investition? Vor Jahren in LANXESS-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

17.06.26
 EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
17.06.26
 EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
17.06.26
 Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
16.06.26
 EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
16.06.26
 EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
16.06.26
 EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
16.06.26
 EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
16.06.26
 Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.at)

Analysen zu LANXESS AG

mehr Analysen
07:03 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
09.06.26 LANXESS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.06.26 LANXESS Sell Goldman Sachs Group Inc.
29.05.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
29.05.26 LANXESS Halten DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel

LANXESS AG 15,83 -0,81% LANXESS AG

Aktuelle Aktienanalysen

07:55 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
07:37 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:36 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:29 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:16 Redcare Pharmacy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:16 Redcare Pharmacy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:16 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
07:09 AUTO1 Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:08 BMW Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:03 AUTO1 Buy UBS AG
07:03 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
07:02 Bayer Buy UBS AG
07:00 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.06.26 AUTO1 Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
17.06.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.06.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
17.06.26 AMD Outperform Bernstein Research
17.06.26 Broadcom Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.06.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
17.06.26 Lenzing buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.06.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
17.06.26 Kering Market-Perform Bernstein Research
17.06.26 Richemont Outperform Bernstein Research
17.06.26 Bayer Buy UBS AG
17.06.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.06.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.26 Ahold Delhaize Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
17.06.26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
17.06.26 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
17.06.26 Sixt Buy Deutsche Bank AG
17.06.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
17.06.26 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
17.06.26 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
17.06.26 BMW Kaufen DZ BANK
17.06.26 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.06.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
17.06.26 BMW Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.06.26 KION GROUP Buy UBS AG
17.06.26 BMW Neutral UBS AG
17.06.26 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.06.26 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.06.26 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.06.26 BMW Underweight Barclays Capital
17.06.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.06.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
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