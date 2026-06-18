LANXESS Aktie
|15,83EUR
|-0,13EUR
|-0,81%
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
LANXESS Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Lanxess von 16 auf 14 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Dem Chemiekonzern sollte im zweiten Quartal die Entwicklung der Preise geholfen haben, schrieb Marcus Dunford-Castro in seinem Ausblick vom Mittwochabend. Das operative Ergebnis (Ebitda) sollte indes wegen der schwachen Nachfrage im Jahresvergleich um zwei Prozent gesunken sein. Für das zweite Halbjahr ist er zudem für die Nachfrage pessimistischer als der Marktkonsens. Kurzfristig seien nur wenig Kurstreiber in Sicht./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 11:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Underperform
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
14,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
16,10 €
|
Abst. Kursziel*:
-13,04%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
15,83 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,56%
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LANXESS AG
Analysen zu LANXESS AG
|07:03
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.06.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|29.05.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07:03
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.06.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|29.05.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.05.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|07:03
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.05.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|LANXESS Sell
|UBS AG
|09.06.26
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.05.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|29.05.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|22.05.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|LANXESS AG
|15,83
|-0,81%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:55
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:37
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:36
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:09
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:08
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:03
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|07:03
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:02
|Bayer Buy
|UBS AG
|07:00
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|17.06.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|17.06.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.06.26
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|17.06.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|17.06.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|17.06.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.06.26
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|17.06.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.06.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.06.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|17.06.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|17.06.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|17.06.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets