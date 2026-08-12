LANXESS Aktie

16,04EUR -0,14EUR -0,87%
LANXESS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.08.2026 12:34:56

LANXESS Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Lanxess auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Nach den Quartalszahlen des Chemiekonzerns habe er seine Jahresschätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) um sechs Prozent erhöht, schrieb Tristan Lamotte in einem am Mittwoch vorliegenden Rückblick. Damit liege er nun auf Höhe des Marktkonsenses sowie der Mitte der Unternehmenszielspanne./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS AG Hold
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
15,90 € 		Abst. Kursziel*:
6,92%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
16,04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,99%
Analyst Name::
Tristan Lamotte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu LANXESS AG

mehr Nachrichten