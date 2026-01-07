Carl Zeiss Meditec Aktie
MDAX aktuell: MDAX steigt mittags
Der MDAX verbucht im XETRA-Handel um 12:10 Uhr Gewinne in Höhe von 0,67 Prozent auf 31 883,95 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 374,063 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,184 Prozent höher bei 31 728,77 Punkten in den Handel, nach 31 670,42 Punkten am Vortag.
Bei 31 903,37 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 31 699,03 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
MDAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 2,32 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, den Stand von 29 696,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.10.2025, lag der MDAX-Kurs bei 30 836,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.01.2025, wies der MDAX einen Stand von 25 810,16 Punkten auf.
Top- und Flop-Aktien im MDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell thyssenkrupp (+ 6,11 Prozent auf 10,18 EUR), HOCHTIEF (+ 3,21 Prozent auf 367,00 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,65 Prozent auf 43,46 EUR), Nordex (+ 2,40 Prozent auf 32,38 EUR) und Lufthansa (+ 2,02 Prozent auf 9,09 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-6,50 Prozent auf 66,85 EUR), TUI (-3,01 Prozent auf 9,03 EUR), K+S (-2,49 Prozent auf 12,52 EUR), WACKER CHEMIE (-2,03 Prozent auf 70,15 EUR) und TeamViewer (-1,67 Prozent auf 5,60 EUR).
Die teuersten Konzerne im MDAX
Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 140 608 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 41,737 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der MDAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,32 zu Buche schlagen. Die Evonik-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,48 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
