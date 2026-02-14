NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 35,10 Euro auf "Underweight" belassen. Das Ausmaß des Auftragsrückgangs dürfte leicht negativ aufgenommen werden, schrieb David Adlington am Donnerstag zum endgültigen Quartalsbericht./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:55 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.