Carl Zeiss Meditec Aktie
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WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
Carl Zeiss Meditec Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 28,50 auf 26,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das Geschäftsjahr 2025/2026 werde ein tieferer Tiefpunkt für den Medizintechnikkonzern bevor die Jenaer dann mit ihrem neuen Sparprogramm Erfolge erzielen dürften, schrieb Susannah Ludwig am Mittwochabend nach dem Quartalsbericht./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 17:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
26,10 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
25,08 €
|
Abst. Kursziel*:
4,07%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
24,74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,50%
|
Analyst Name::
Susannah Ludwig
|
KGV*:
-
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