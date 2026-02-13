Carl Zeiss Meditec Aktie

27,12EUR 1,74EUR 6,86%
Carl Zeiss Meditec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

13.02.2026 10:37:55

Carl Zeiss Meditec Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 35,10 auf 22,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die detaillierten Quartalszahlen hätten einige negative Überraschungen bereitgehalten, schrieb David Adlington am Donnerstagabend. Er reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2026 und 2027./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 23:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Underweight
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
22,40 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
27,50 € 		Abst. Kursziel*:
-18,55%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
27,12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-17,40%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

