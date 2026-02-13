Carl Zeiss Meditec Aktie
|27,12EUR
|1,74EUR
|6,86%
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
Carl Zeiss Meditec Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 35,10 auf 22,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die detaillierten Quartalszahlen hätten einige negative Überraschungen bereitgehalten, schrieb David Adlington am Donnerstagabend. Er reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2026 und 2027./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 23:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
