HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Aixtron nach einer hauseigenen Konferenz mit europäischen Unternehmen mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Buy" belassen. Der Chipindustrie-Ausrüster tue, was in seiner Macht stehe, um mit den zyklisch schwachen Endmärkten zurechtzukommen, schrieb Gustav Froberg in einer Einschätzung vom Montag. Aixtron bleibe zudem auf Produktinnovationen fokussiert, um sich eine maximale Nachfrage zu sichern, sobald die Lage sich bessere./gl/ag
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
21,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16,99 €
|
Abst. Kursziel*:
23,64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,24%
|
Analyst Name::
Gustav Froberg
|
KGV*:
-
