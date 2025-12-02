AIXTRON Aktie

17,04EUR -0,26EUR -1,50%
AIXTRON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

02.12.2025 10:33:24

AIXTRON SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Aixtron nach einer hauseigenen Konferenz mit europäischen Unternehmen mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Buy" belassen. Der Chipindustrie-Ausrüster tue, was in seiner Macht stehe, um mit den zyklisch schwachen Endmärkten zurechtzukommen, schrieb Gustav Froberg in einer Einschätzung vom Montag. Aixtron bleibe zudem auf Produktinnovationen fokussiert, um sich eine maximale Nachfrage zu sichern, sobald die Lage sich bessere./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 06:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON SE Buy
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
16,99 € 		Abst. Kursziel*:
23,64%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
17,04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,24%
Analyst Name::
Gustav Froberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

