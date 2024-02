MDAX-Handel aktuell: MDAX verbucht zum Handelsende Gewinne

Schlussendlich ging der MDAX den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 26 057,19 Punkten aus dem Donnerstagshandel. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 246,229 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,428 Prozent auf 26 161,61 Punkte an der Kurstafel, nach 26 050,07 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 26 341,40 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26 018,50 Punkten lag.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 1,00 Prozent. Vor einem Monat, am 15.01.2024, wurde der MDAX mit 25 987,69 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 15.11.2023, stand der MDAX noch bei 26 454,60 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 15.02.2023, einen Stand von 28 651,03 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 2,91 Prozent zurück. Bei 27 272,39 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 25 075,79 Punkten.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Delivery Hero (+ 4,62 Prozent auf 23,33 EUR), HOCHTIEF (+ 3,44 Prozent auf 102,20 EUR), LEG Immobilien (+ 3,02 Prozent auf 71,58 EUR), Aroundtown SA (+ 2,24 Prozent auf 1,80 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 2,21 Prozent auf 98,82 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen thyssenkrupp (-5,65 Prozent auf 4,66 EUR), Gerresheimer (-5,26 Prozent auf 90,10 EUR), KION GROUP (-2,86 Prozent auf 41,04 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,44 Prozent auf 146,05 EUR) und SMA Solar (-2,20 Prozent auf 53,35 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX ist die thyssenkrupp-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9 121 134 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 17,495 Mrd. Euro.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,02 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,09 Prozent bei der RTL-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at