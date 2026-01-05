MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Bilfinger SE-Investment verdienen können.

Bilfinger SE-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 29,51 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Bilfinger SE-Aktie investiert hat, hat nun 33,890 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.01.2026 auf 110,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 731,32 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 273,13 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Bilfinger SE betrug jüngst 4,10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at