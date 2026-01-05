Bilfinger Aktie

WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006

Langfristige Investition 05.01.2026 10:03:53

MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Bilfinger SE-Investment verdienen können.

Bilfinger SE-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 29,51 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Bilfinger SE-Aktie investiert hat, hat nun 33,890 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.01.2026 auf 110,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 731,32 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 273,13 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Bilfinger SE betrug jüngst 4,10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Bilfinger SE

09.12.25 Bilfinger Neutral UBS AG
03.12.25 Bilfinger Neutral UBS AG
03.12.25 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
28.11.25 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
17.11.25 Bilfinger Neutral UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Bilfinger SE 114,20 3,63% Bilfinger SE

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

