Bilfinger Aktie
WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
|Langfristige Investition
|
05.01.2026 10:03:53
MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor 5 Jahren eingebracht
Bilfinger SE-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 29,51 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Bilfinger SE-Aktie investiert hat, hat nun 33,890 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.01.2026 auf 110,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 731,32 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 273,13 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Bilfinger SE betrug jüngst 4,10 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Bilfinger SE
Nachrichten zu Bilfinger SEmehr Nachrichten
|
05.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Zum Ende des Montagshandels Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
29.12.25
|Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
29.12.25
|Gewinne in Frankfurt: MDAX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
29.12.25
|Pluszeichen in Frankfurt: Am Mittag Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
29.12.25
|MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bilfinger SE von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.12.25
|XETRA-Handel MDAX fällt am Mittag (finanzen.at)
|
22.12.25
|MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
19.12.25
|EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu Bilfinger SEmehr Analysen
|09.12.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|03.12.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|03.12.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|09.12.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|03.12.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|03.12.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|03.12.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|03.12.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|17.11.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|13.11.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bilfinger SE
|114,20
|3,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.