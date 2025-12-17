MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätte eine Investition in WACKER CHEMIE von vor 3 Jahren gekostet

Die WACKER CHEMIE-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der WACKER CHEMIE-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 124,65 EUR. Bei einem WACKER CHEMIE-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,802 WACKER CHEMIE-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen WACKER CHEMIE-Anteile wären am 16.12.2025 55,15 EUR wert, da der Schlussstand 68,75 EUR betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 44,85 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte WACKER CHEMIE einen Börsenwert von 3,40 Mrd. Euro. Am 10.04.2006 fand der erste Handelstag der WACKER CHEMIE-Aktie an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der WACKER CHEMIE-Aktie lag beim Börsengang bei 90,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at