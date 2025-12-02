WACKER CHEMIE Aktie

65,60EUR 0,25EUR 0,38%
WACKER CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.12.2025 10:30:23

WACKER CHEMIE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Buy" belassen. Da zu dem geplanten Effizienzprogramm des Chemieunternehmens noch nicht die damit verbundenen Kosten bekannt seien, habe er die Auswirkungen auf die eigenen Schätzungen bislang nicht berücksichtigt, schrieb Oliver Schwarz am Dienstag./mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Buy
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
88,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
65,05 € 		Abst. Kursziel*:
35,28%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
65,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34,15%
Analyst Name::
Oliver Schwarz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AGmehr Nachrichten