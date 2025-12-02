WACKER CHEMIE Aktie
|65,60EUR
|0,25EUR
|0,38%
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
WACKER CHEMIE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Buy" belassen. Da zu dem geplanten Effizienzprogramm des Chemieunternehmens noch nicht die damit verbundenen Kosten bekannt seien, habe er die Auswirkungen auf die eigenen Schätzungen bislang nicht berücksichtigt, schrieb Oliver Schwarz am Dienstag./mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Buy
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
88,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
65,05 €
|
Abst. Kursziel*:
35,28%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
65,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,15%
|
Analyst Name::
Oliver Schwarz
|
KGV*:
-
