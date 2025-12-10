WACKER CHEMIE Aktie

WACKER CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
WACKER CHEMIE-Investmentbeispiel 10.12.2025 10:04:06

MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätte eine Investition in WACKER CHEMIE von vor einem Jahr gekostet

MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätte eine Investition in WACKER CHEMIE von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen WACKER CHEMIE-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit dem WACKER CHEMIE-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 75,66 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 132,170 WACKER CHEMIE-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 941,32 EUR, da sich der Wert einer WACKER CHEMIE-Aktie am 09.12.2025 auf 67,65 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 10,59 Prozent verringert.

WACKER CHEMIE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,30 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des WACKER CHEMIE-Papiers fand am 10.04.2006 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des WACKER CHEMIE-Papiers bei 90,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: WACKER Chemie

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AGmehr Nachrichten