WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|WACKER CHEMIE-Investmentbeispiel
|
10.12.2025 10:04:06
MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätte eine Investition in WACKER CHEMIE von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit dem WACKER CHEMIE-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 75,66 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 132,170 WACKER CHEMIE-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 941,32 EUR, da sich der Wert einer WACKER CHEMIE-Aktie am 09.12.2025 auf 67,65 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 10,59 Prozent verringert.
WACKER CHEMIE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,30 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des WACKER CHEMIE-Papiers fand am 10.04.2006 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des WACKER CHEMIE-Papiers bei 90,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
