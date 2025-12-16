WACKER CHEMIE Aktie
|69,65EUR
|1,75EUR
|2,58%
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
WACKER CHEMIE Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 60 auf 59 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Tristan Lamotte liegt mit seiner operativen Ergebnisschätzung für 2026 aktuell 15 Prozent unter dem Konsens. Die Risiken blieben hoch in der Chemiebranche angesichts Zollunsicherheiten und hartnäckigen Überkapazitäten, schrieb er in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Sell
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
59,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
69,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-14,74%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
69,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15,29%
|
Analyst Name::
Tristan Lamotte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AGmehr Nachrichten
|
15.12.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX beendet die Montagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
15.12.25
|Börse Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
12.12.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
12.12.25
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
12.12.25
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
10.12.25
|MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätte eine Investition in WACKER CHEMIE von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
08.12.25
|Gewinne in Frankfurt: Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
08.12.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start fester (finanzen.at)
Analysen zu WACKER CHEMIE AGmehr Analysen
|09:36
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|09:35
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|02.12.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|28.11.25
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|09:36
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|09:35
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|02.12.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|28.11.25
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|09:35
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|02.12.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|04.11.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|09:36
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.24
|WACKER CHEMIE Reduce
|Baader Bank
|27.11.25
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|27.11.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|WACKER CHEMIE AG
|69,35
|2,14%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:14
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|09:58
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:57
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09:55
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|09:55
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|09:54
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|09:38
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|09:38
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|09:36
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|09:35
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|09:35
|K+S Sell
|UBS AG
|09:34
|Evonik Neutral
|UBS AG
|09:33
|GEA Buy
|UBS AG
|09:32
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|08:50
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|08:17
|LANXESS Sell
|UBS AG
|07:44
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|07:43
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|07:39
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:36
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:32
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|07:31
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|06:40
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|15.12.25
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.12.25
|OMV Underweight
|Barclays Capital
|15.12.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.12.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|15.12.25
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|15.12.25
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|15.12.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|15.12.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
|15.12.25
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|15.12.25
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|Ströer Buy
|Warburg Research
|15.12.25
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.12.25
|Polytec kaufen
|Warburg Research
|15.12.25
|Raiffeisen
|Erste Group Bank
|15.12.25
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|Nike Neutral
|UBS AG