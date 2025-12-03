MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein WACKER CHEMIE-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der WACKER CHEMIE-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 80,01 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die WACKER CHEMIE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,498 WACKER CHEMIE-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 02.12.2025 808,65 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 64,70 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 19,14 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte WACKER CHEMIE einen Börsenwert von 3,26 Mrd. Euro. Die WACKER CHEMIE-Aktie wurde am 10.04.2006 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines WACKER CHEMIE-Anteils auf 90,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at