AUTO1 Aktie
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
|AUTO1-Anlage
|
20.11.2025 10:04:01
MDAX-Titel AUTO1-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AUTO1 von vor 3 Jahren verdient
Am 20.11.2022 wurde das AUTO1-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren AUTO1-Anteile 8,42 EUR wert. Bei einem AUTO1-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 118,835 AUTO1-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2025 gerechnet (24,36 EUR), wäre das Investment nun 2 894,83 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 189,48 Prozent.
Der Marktwert von AUTO1 betrug jüngst 5,49 Mrd. Euro. Das AUTO1-Papier wurde am 04.02.2021 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der AUTO1-Aktie belief sich damals auf 55,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AUTO1mehr Nachrichten
|
10:04
|MDAX-Titel AUTO1-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AUTO1 von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
19.11.25
|MDAX aktuell: Letztendlich Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
19.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
|
19.11.25