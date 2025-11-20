AUTO1 Aktie

WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

AUTO1-Anlage 20.11.2025 10:04:01

MDAX-Titel AUTO1-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AUTO1 von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AUTO1-Aktie gebracht.

Am 20.11.2022 wurde das AUTO1-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren AUTO1-Anteile 8,42 EUR wert. Bei einem AUTO1-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 118,835 AUTO1-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2025 gerechnet (24,36 EUR), wäre das Investment nun 2 894,83 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 189,48 Prozent.

Der Marktwert von AUTO1 betrug jüngst 5,49 Mrd. Euro. Das AUTO1-Papier wurde am 04.02.2021 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der AUTO1-Aktie belief sich damals auf 55,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

