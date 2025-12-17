DWS Group Aktie
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
|Performance unter der Lupe
|
17.12.2025 10:03:57
MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden DWS Group GmbH-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 35,50 EUR. Bei einem DWS Group GmbH-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28,169 DWS Group GmbH-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen DWS Group GmbH-Anteile wären am 16.12.2025 1 545,07 EUR wert, da der Schlussstand 54,85 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 54,51 Prozent angezogen.
DWS Group GmbH war somit zuletzt am Markt 10,88 Mrd. Euro wert. DWS Group GmbH-Anteile wurde am 23.03.2018 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines DWS Group GmbH-Anteils auf 32,55 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
