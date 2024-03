MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Evonik von vor 3 Jahren verloren

Am 06.03.2021 wurde die Evonik-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 28,91 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 34,590 Evonik-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.03.2024 gerechnet (17,28 EUR), wäre das Investment nun 597,54 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 597,54 EUR, was einer negativen Performance von 40,25 Prozent entspricht.

Insgesamt war Evonik zuletzt 8,01 Mrd. Euro wert. Am 25.04.2013 wurden Evonik-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des Evonik-Papiers lag beim Börsengang bei 33,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at