MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Evonik-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Evonik-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Evonik-Anteile betrug an diesem Tag 20,23 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Evonik-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,943 Anteile im Depot. Die gehaltenen Evonik-Papiere wären am 27.02.2024 84,92 EUR wert, da der Schlussstand 17,18 EUR betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 15,08 Prozent verringert.

Evonik erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,92 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Evonik-Papiere fand am 25.04.2013 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der Evonik-Anteilsschein bei 33,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at