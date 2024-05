MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in K+S von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die K+S-Aktie Investoren gebracht.

Am 21.05.2021 wurde die K+S-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der K+S-Anteile betrug an diesem Tag 9,86 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die K+S-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,138 Anteilen. Die gehaltenen K+S-Aktien wären am 20.05.2024 138,64 EUR wert, da der Schlussstand 13,68 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 38,64 Prozent.

K+S wurde am Markt mit 2,39 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at