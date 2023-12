MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in K+S von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in K+S eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 12.12.2018 wurde das K+S-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 15,95 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 627,156 K+S-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 11.12.2023 8 607,71 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 13,73 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 13,92 Prozent verkleinert.

K+S wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,35 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

