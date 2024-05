MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Evonik von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Evonik-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Evonik-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 27,79 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Evonik-Aktie investiert, befänden sich nun 359,906 Evonik-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.05.2024 gerechnet (20,70 EUR), wäre das Investment nun 7 450,06 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 25,50 Prozent verkleinert.

Evonik erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,64 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Evonik-Anteile an der Börse XETRA war der 25.04.2013. Der Erstkurs des Evonik-Anteils belief sich damals auf 33,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at