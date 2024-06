MDAX-Wert Gerresheimer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gerresheimer-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Gerresheimer eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Gerresheimer-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Gerresheimer-Aktie betrug an diesem Tag 107,70 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Gerresheimer-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,929 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.06.2024 gerechnet (96,70 EUR), wäre die Investition nun 89,79 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 10,21 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Gerresheimer eine Börsenbewertung in Höhe von 3,33 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Gerresheimer-Aktie fand am 11.06.2007 an der Börse XETRA statt. Ein Gerresheimer-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 40,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at