MDAX-Wert K+S-Aktie: Weniger Dividende für K+S-Aktionäre

Wie im Zuge der Hauptversammlung von MDAX-Titel K+S am 14.05.2024 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 0,70 EUR für das Jahr 2023. Damit wurde die K+S-Dividende im Vorjahresvergleich um 30,00 Prozent verringert.

K+S-Aktie mit Dividendenrendite

Zum XETRA-Schluss ging der K+S-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 14,27 EUR aus dem Handel. Am 15.05.2024 wird das K+S-Papier Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem K+S-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Zahlung der Aktionärsvergütung an die K+S-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2023 beträgt die Dividendenrendite der K+S-Aktie 4,89 Prozent. Damit schrumpfte die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 5,44 Prozent.

Aktienkursentwicklung verglichen mit realer Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Aktienkurs von K+S via XETRA 44,03 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 161,66 Prozent stärker zugenommen als der K+S-Kurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel K+S

Für das Jahr 2024 gehen FactSet-Experten von einer Verringerung der Dividende auf 0,22 EUR aus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 1,58 Prozent absinken.

K+S-Hauptdaten

Die Marktkapitalisierung des MDAX-Unternehmens K+S beläuft sich aktuell auf 2,510 Mrd. EUR. K+S weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,75 auf. 2023 setzte K+S 3,873 Mrd. EUR um und erzielte ein EPS von 1,12 EUR.

