MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lufthansa von vor 3 Jahren eingefahren
Lufthansa-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 7,10 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Lufthansa-Aktie investierten, hätten nun 140,885 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 089,32 EUR, da sich der Wert eines Lufthansa-Anteils am 05.11.2025 auf 7,73 EUR belief. Damit wäre die Investition um 8,93 Prozent gestiegen.
Lufthansa wurde am Markt mit 9,33 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
