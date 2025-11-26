WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|WACKER CHEMIE-Investment
|
26.11.2025 10:03:57
MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein WACKER CHEMIE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades WACKER CHEMIE-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 99,44 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,006 WACKER CHEMIE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 67,73 EUR, da sich der Wert einer WACKER CHEMIE-Aktie am 25.11.2025 auf 67,35 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 67,73 EUR, was einer negativen Performance von 32,27 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von WACKER CHEMIE belief sich zuletzt auf 3,36 Mrd. Euro. Die WACKER CHEMIE-Aktie ging am 10.04.2006 an die Börse XETRA. Den ersten Handelstag begann das WACKER CHEMIE-Papier bei 90,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AGmehr Nachrichten
|
12:27
|Handel in Frankfurt: MDAX am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
|
25.11.25
|Börse Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
25.11.25