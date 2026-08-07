Merck-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Market-Perform

Bernstein Research hat die Merck-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Merck KGaA von 121 auf 151 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst Justin Smith erläuterte am Donnerstag, warum er trotz gestiegener Schätzungen an der Seitenlinie bleibt. Der Analyst wartet unter anderem auf höhere Synergien zwischen den Sparten und behält bis dahin einen Konglomeratsabschlag von 15 Prozent bei.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Merck-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von Merck konnte um 13:18 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 145,80 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 3,57 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 89 045 Stück. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte die Aktie um 21,3 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 15:17 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.