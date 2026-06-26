Merck-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Buy ein

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Bio-Techne passte strategisch sehr gut zu den Darmstädtern, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend nach einer Investorenrunde anlässlich der Übernahmemeldung. Er erinnerte daran, dass Merck bei den letzten großen Deals stets die anfänglichen Synergieprognosen getoppt hatte.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Merck-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von Merck befand sich um 10:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,3 Prozent auf 143,60 EUR ab. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 4,46 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 38 529 Merck-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 legte die Aktie um 19,5 Prozent zu.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 17:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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