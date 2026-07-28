Merck Aktie
|143,65EUR
|1,90EUR
|1,34%
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
Merck Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA vor den am 6. August erwarteten Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Das zweite Quartal dürfte vom Bereich Life Science angeführt werden, wobei auch der Bereich Process Solutions profitiert haben dürfte, schrieb James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Bereich Electronics EL dürfte zudem weiterhin von der Stärke des KI-gestützten Halbleiterbereichs angetrieben worden sein, während der schwächelnde Geschäftsbereich Delivery Systems & Services von niedrigen Vergleichszahlen aus dem Vorjahr profitiert haben dürfte./ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Hold
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
129,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
144,10 €
|
Abst. Kursziel*:
-10,48%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
143,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,20%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Merck KGaA
|
27.07.26
|DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
24.07.26
|EQS-PVR: Merck KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
23.07.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
23.07.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.07.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
23.07.26
|Verluste in Frankfurt: DAX nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
23.07.26
|Merck-Aktie: Hold-Bewertung durch Deutsche Bank AG (finanzen.at)
|
23.07.26