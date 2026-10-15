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WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

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Aktuelle Analyse im Blick 15.10.2026 15:43:47

Merck-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Neutral ein

Merck-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Neutral ein

UBS AG-Analyst Matthew Weston hat eine umfassende Analyse des Merck-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat Merck KGaA vor den am 12. November erwarteten Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Insgesamt gehe er davon aus, dass sich viele der positiven Trends aus der ersten Jahreshälfte fortgesetzt haben, wenngleich sich die Nachfrage nach Lösungen für Bioprozesse etwas abschwächt haben dürfte, schrieb Matthew Weston in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Als Grund für die Nachfrageabschwächung nannte er, dass die zusätzlichen Lageraufstockungen durch Kunden in Asien allmählich endeten.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Merck-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:27 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 143,35 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 4,64 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 74 453 Merck-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein legte seit Jahresanfang 2026 um 19,3 Prozent zu.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 20:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,Merck 2016

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