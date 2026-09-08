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WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

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08.09.2026 08:09:46

Merck Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Merck KGaA von 140 auf 150 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst James Gordon warf am Montag einen detaillierten Blick auf die europäische Pharmabranche und die Aussichten bis Ende 2026 und für 2027. Bei Merck KGaA nahm er kleinere Anpassungen an seine Erwartungen für die Währungs- und Zinsentwicklung vor./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck KGaA Equal Weight
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
134,10 € 		Abst. Kursziel*:
11,86%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
135,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,11%
Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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