Merck Aktie
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WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
Merck Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Merck KGaA beim unveränderten Kursziel von 150 Euro von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Nach dem guten Lauf der Aktien hält Analyst Matthew Weston ihre Bewertung aktuell für angemessen. Die Triebfedern für das Life-Science-Geschäft würden inzwischen gut verstanden, schrieb der Experte am Mittwoch. 2027 werde es wohl leichten Druck durch Abbau von Lagerbeständen geben. Im Pharmabereich erwartet er im kommenden Jahr den Höhepunkt der Mavenclad-Erosion. Zudem sieht er bei Ogsiveo Konkurrenzrisiken. Das Halbleiterzuliefer-Geschaft in der Electronics-Sparte sei attraktiv, für den Konzern aber nur von untergeordneter Bedeutung./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 16:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Neutral
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
150,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
138,80 €
|
Abst. Kursziel*:
8,07%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
136,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,09%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Merck KGaA
|
08:49
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Merck KGaA auf 'Neutral' - Ziel 150 Euro (dpa-AFX)
|
19.08.26
|Handel in Frankfurt: DAX notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
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19.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
18.08.26
|EQS-PVR: Merck KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
17.08.26
|DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
14.08.26
|Freundlicher Handel: DAX verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
14.08.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
14.08.26
|XETRA-Handel: So performt der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Merck KGaA
|07:02
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|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
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Aktien in diesem Artikel
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Aktuelle Aktienanalysen
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