Microsoft Aktie

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14.08.2026 02:00:00

Microsoft and Tesla Share a Common Concern, but Here's Why One Is Much More Justified

For a large portion of the year, Microsoft (NASDAQ: MSFT) and Tesla (NASDAQ: TSLA) were the two worst-performing "Magnificent Seven" stocks, but they've gone in two different directions since their latest earnings reports. As of market close on Aug. 11, Microsoft is up 6.5% year to date (YTD), and Tesla is down 24% YTD.One common complaint investors have shared among them is their high capital expenditures (capex). They're not comparable in scale -- Microsoft spent $41 billion in its recent quarter (up 70% year over year), while Tesla spent $5.8 billion (up 142%) -- but they're putting a noticeable dent in both companies' finances.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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