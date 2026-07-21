Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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21.07.2026 11:11:00
Microsoft baut Outlook um: Copilot rein, Insights raus
Microsoft schaltet Meeting Insights in Outlook ab und ersetzt es durch Copilot. Auch beim E-Mail-Schreiben hilft Copilot künftig.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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16:03
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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14:35
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|Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
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20.07.26
|Vor den Quartalszahlen: BofA setzt auf Microsoft - Aktie unter Erwartungsdruck (finanzen.at)
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20.07.26
|Verluste in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
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20.07.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schwächer (finanzen.at)
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20.07.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Microsoft auf 'Buy' - Ziel 550 Dollar (dpa-AFX)
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17.07.26
|Bill Ackmans Mega-Wette: Aktien von Amazon, Meta, Microsoft im Berkshire-Stil (finanzen.at)