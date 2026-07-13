Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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13.07.2026 05:04:00
Microsoft nutzt in manchen Apps offenbar eigene KI statt OpenAI und Anthropic
Einige Prozesse in Microsoft-Software basieren auf KI-Modellen von OpenAI und Anthropic. Doch aus Kostengründen stellt Microsoft wohl auf eigene KI-Modelle um.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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