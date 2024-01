Minuszeichen in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung im Minus

Letztendlich schloss der DAX am Freitag nahezu unverändert (minus 0,14 Prozent) bei 16 594,21 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,659 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,676 Prozent auf 16 504,88 Punkte an der Kurstafel, nach 16 617,29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 16 645,89 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 448,71 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der DAX bereits um 1,39 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 05.12.2023, wurde der DAX mit 16 533,11 Punkten berechnet. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 05.10.2023, mit 15 070,22 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 05.01.2023, erreichte der DAX einen Stand von 14 436,31 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Commerzbank (+ 2,40 Prozent auf 11,74 EUR), QIAGEN (+ 1,31 Prozent auf 40,11 EUR), Siemens Energy (+ 1,10 Prozent auf 11,53 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,92 Prozent auf 81,18 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,84 Prozent auf 113,26 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen BASF (-1,88 Prozent auf 46,80 EUR), Zalando (-1,63 Prozent auf 19,06 EUR), Sartorius vz (-1,47 Prozent auf 316,10 EUR), Porsche (-1,31 Prozent auf 76,70 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,20 Prozent auf 27,10 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Commerzbank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 12 557 979 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 160,389 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Unter den DAX-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,09 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.at